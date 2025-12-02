MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/468 Esas

İLAN

Davalı İsmail Akbaş'a ait Yeşilyurt İkizce 138/1-2 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/468 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.

