MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/468 Esas
İLAN
Davalı İsmail Akbaş'a ait Yeşilyurt İkizce 138/1-2 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/468 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.
