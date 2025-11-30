BAKIRKÖY 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Esas No: 2024/335

Karar No: 2025/536

İLAN

Mahkememiz dosyasında Sanık Tuncay KARA (TC Kimlik No:73645048096) hakkında Mahkememizin 17/03/2023 tarihli, 2024/335 esas-2025/536 karar sayılı ilamı ileVergi Usul Kanunun 359/b maddesi uyarınca 3 YIL 7 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, defter ve belgeleri ibraz etmeme suçunu 4.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA sanığın yokluğunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. İstanbul Defterdarlığı tarafından sanık hakkında defter ve belgeleri ibraz etmeme suçunu 4.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI istinaf edilmiştir.

Sanık Tuncay KARA (TC Kimlik No:73645048096) adreslerine yapılan tebligatlar bila iade dönmüş olup ve başkacabilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin ve istinaf başvurusu bilgisinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurmadığı takdirde hapis cezasının kesinleşeceği, adli para cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02347957

#ilan.gov.tr