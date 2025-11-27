NARMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ 1 İdarenin Adı Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü 2 Adresi Camiisağır Mah. Burhanettin ESER No:41/1 NARMAN/ERZURUM 3 Telefon, Fax Numarası ve Elektronik Posta Adresi 04427412821,04427413109 –Fax 04427413137 - narmanaciksatinalma@gmail.com 4 İhale Dökümanının Görülebileceği Yer Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu Saymanlık/Muhasebe Birimi SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER CİNSİ MİKTARI YAKLAŞIK BİRİM FİYATI TAHMİNİ BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

(%3) SAKATAT 525.000 kg 13,30 TL 6.982.500,00 TL 08.12.2025 13:00 209.475,00 TL BÜYÜKBAŞ HAYVAN YAĞ ve BAĞIRSAĞI 525.000 kg 5,10 TL 2.677.500,00 TL 08.12.2025 14:30 80.325,00 TL BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ (YERLİ ve İTHAL) 68.250 kg 14.00 TL 955.500,00 TL 08.12.2025 16:00 28.665,00 TL





Madde-1 Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünün Kesimhane İşkolunda kesimi yapılan; büyükbaş hayvanların kesiminin neticesinde elde edilen 525.000 kg karkas ete göre sakatat, , 525.000 kg karkas ete göre büyükbaş hayvan yağı (kavram,böbrek ve iç yağı)ve Bağırsağı, 68.250 kg büyükbaş hayvan derisi(yerli ve ithal(angus, Brangus vb)) satışı yapılacaktır.

Madde-2 İhale; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereği açık teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde-3 İhale; 08.12.2025 saat 13:00'da Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde-4 İhaleye katılacak firma isteği doğrultusunda ürünlerin kısmi teklif verebilir veya her üçüne de teklif verebilir.

Madde-5 İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü'nün muhasebe/saymanlık bürosundan ücretsiz temin edilebilir.

Madde-6 İhaleye katılacak olan gerçek ya da tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A) Gerçek kişiler;

- Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),

- Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

- İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi

- Vekaleten katılıyor ise, vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber),

- Geçici teminat mektubu, yukarıda belirlenen miktarda ve Banka Teyit Yazısı ile birlikte getireceklerdir. Geçici Teminat mektubu muhammen bedelin %3'ü olup her bir kalem için ayrıca hesaplanacak ve son geçerlilik tarihi 30/01/2026 tarihten önce olmayacaktır. Teminatlar nakit/havale olarak, Kurumumuz İşyurdu Vakıfbank Oltu Şubesi nezdindeki TR34 0001 5001 5800 7307 6870 69 numaralı hesaba yatırılabilir.

- Güncel vergi borcu yoktur, belgesi(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)

- Güncel SGK borcu yoktur belgesi (ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)

-Birden fazla ihaleye katılacak istekliler/firmalar; her ihale için ayrı ayrı zarf düzenleyeceklerdir. Her ihale için istenilen evrakların aslı veya "aslı gibidir" leri her zarfın içinde olacak şekilde düzenleyeceklerdir. Zarf düzenine uymayan veya eksik evrak bulunan istekliler/firmalar ihaleye alınmayacaktır.

B) Tüzel Kişiler;

- Şirketin tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri;

-Şirketin kuruluşunu ve faaliyetini gösteren ticaret sicil gazetesi

- İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi

- Şirket adına ihaleye katılan kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname.

- İhale yılı içinde alınmış sicil tasdiknamesi

- Tebligat adresi beyanı

-- Geçici teminat mektubu yada kurum işyurdu banka hesabına yatırıldığına dair dekont,

- Güncel vergi borcu yoktur, belgesi(ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)

- Güncel SGK borcu yoktur belgesi (ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış)

C) Ortak Girişimler:

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri

Madde-7 İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde-8 Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten/vekaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde-9 Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale komisyonu 2886 Sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde-10 İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37.md. hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler.

Madde-11 Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde-12 Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup; İhalenin/sözleşmenin süresi 01.01.2026 - 31.12.2026 tarihine kadardır.

Madde-13 İhale sonucunda Müşteri sözleşme bedelinin %6'sı kadar tutarı kesin teminat olarak sunacak ve sözleşme düzenlenmesine ait(sözleşme damga vergisi öngörülen KDV hariç toplam fiyattan binde 9,48 oranında istekli müşteri ilgili vergi dairesine yatırıp dekontu kurumumuza sözleşme imzalanmasına müteakip sunacaktır) vergi, resim ve harçlar v.b. ile ilgili diğer giderler Müşteriye aittir.

Madde-14 Satışı yapılacak ürünlerin satış miktarlarında %20 oranında artış ya da azalış idarenin yetkisindedir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17.ve18.maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.





