Örnek No:55

T.C.

KIRIKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/34 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Mahalle/Köy 2579 Ada, 5 Parsel, -/Zemin/-/2 Nolu B.B: Arsa niteliğinde olup 14.565,00 m² alana sahip, 1/32 arsa payı ve dubleks mesken vasfındadır.75,00 m² oturum alanı, 150 m² toplam inşaat alanına sahip 2 katlı 1992 yılında projelendirilip, ruhsatlı şekilde kooperatif usulüyle yapımına başlanan betonarme yapı tarzında bir yapı dış cephesi sıvalı ve boyasız iç cephesi boyalı ve sıvalı pencere doğramaları alt kat pvc pimapen üst kat ahşap doğrama, zemin kaplaması seramik, kapı doğramaları ahşap, ahşap çatı üzeri kiremit kaplamalı vaziyettedir. İimar durumu; ayrık nizam 2 katlı Hmaks = 7,20 ve Taks=0,20 Kaks= 0,40 olarak imarlandırılmıştır. Meskun mahal içerisinde belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilecek bir konumda bulunmaktadır.Merkeze yaklaşık 4,0 km mesafededir. Etrafında okul cami park vb. yerler bulunmaktadır.

Adresi : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Karacali Mahalle/Köy, 2579 Ada, 5 Parsel, -/Zemin/-/2 Nolu Bağımsız Bölüm:

Yüzölçümü : 14.565,00 m2 - Arsa Payı: 1/32 İmar Durumu:Yukarıda açıklanmıştır.

Kıymeti : 3.717.322,79 TL - KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/10/2026 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

