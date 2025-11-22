T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. İstanbul Anadolu 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1204 Esas

İstanbul, Şişli, Esentepe, Cilt No:6, Hane No:139, BSN:1'de nüfusa kayıtlıMarcel ve Jeanette'den olma 22/06/1926 doğumlu, 373*****318 T.C. Nolu, 22/10/2008'de vefat eden Janine SİYAVUŞGİL'in mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde Mahkememize vekil aracılığıyla veya şahsen müraacat etmeleri, aksi takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

