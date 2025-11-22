T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAT KARŞILIĞI KONUT YAPIMI İŞİNE AİT

İHALE İLANI



1- İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Zonguldak İli, Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi Kuzyaka Mahallesi'nde Tapu-Kadastro 'da Pafta:E27-C-23-C-3-A, Ada:277, Parsel:1 noda yer alan 1.093,71 m² alanlı taşınmaz üzerine 40 Adet Mesken 3 Adet İşyerinden oluşan toplam 43 adet bağımsız bölümün yapılması/yaptırılması işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi hükümleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilmesi işidir.

2- ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER

İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çatalağzı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanı satın alması zorunludur. İhale dokümanı, aynı adresten ihale tarihinden önceki mesai bitimine kadar 5.000,00 TL bedelle temin edilebilir.

3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT

İhale konusu işin, İdaremizce hizmet alımı yolu ile hesaplattırılan inşaat maliyet bedeli 76.378.280 -TL (Yetmiş altı Milyon Üç yüz Yetmiş Sekiz bin İki yüz seksen Türk Lirası)' dır. İdaremize ait arsa bedeli 1.934.580 (Bir Milyon Dokuz yüz Otuz Dört bin Beş yüz seksen Türk Lirası) TL dir. İdaremizce hazırlanan anahtar teslim uygulama projesi, zemin etüdü ve diğer çalışmaların maliyeti 2.600.000(İki milyon Altı yüz bin ) TL dir. Bu durumda ihalenin muhammen bedeli toplam 80.912.860 TL(Seksen milyon dokuz yüz on iki bin sekiz yüz altmış )TL dir. Geçici Teminat Tutarı 2.427.386 TL(İki Milyon Dört yüz yirmi yedi bin Üç yüz seksen altı Türk Lirası) dir. İstekliler teminat verdiklerine dair evrakı teklif zarflarına koymak zorundadır. Geçici Teminat Tutarının altında da teminat verenler ihale dışı bırakılacaktır. Kesin teminat tahmini keşif bedelinin teklif fiyat ile toplanması sonucunda bulunacak olarak rakamın % 6 sı tutarında olacaktır ve bu bedele ait kesin teminat sözleşme imzalanırken verilmek zorundadır.

4-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

1.1. Son Müracaat Tarihine kadar İhale için istenen belgeler:

(Bu belgeler kapalı zarf halinde, Son müracaat tarih ve saatine kadar İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.)

1) Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

2) Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6) Geçici teminat alındı makbuzu veya a 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

8) Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,

9) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

10) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11) İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı,

12) Yer görme belgesi,

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11.12. ve 14.16) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) İsteklilerin, son 15 yıl içerinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, teklif edilen bedelin %50 inden az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin(Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi(B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler' e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin Aslı veya İdarece görülmüş sureti.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40'ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler

15) İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname. Yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli Harita Mühendisi

16) Bilanço Bilgileri Tablosu



İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir

17) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler,

18) İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,

19) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI

05.12.2025 Cuma Günü Saat 15:00 Çatalağzı Belediyesi Meclis Salonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi hükümleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir

İhaleye katılacak olan istekliler, 8 adet mesken(4 adet 3+1, 3 adet 2+1 ,1 adet 1+1 olmak üzere 2.Katın tamamını ayrıca zemin katta bulunan güney cephesindeki 102,37 m² 1 adet işyeri olmak üzere 9 adet bağımsız bölümün Belediyemize bırakılması taahhüdü dışında ayrıca nakdi olarak 2.500,000 TL (İki milyon Beşyüz bin Türk lirası) ndan aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacaktır. Her artırım minimum 50.000 TL olarak yapılacak ve en yüksek teklifi veren uhdesinde ihale bırakılacaktır.

İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

