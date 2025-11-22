Örnek No:55*

T.C.

BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/118 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/118 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Kestel İlçesi Vanimehmet Mah. 345 Ada 30 Parsel noda, Arsa Ana Taşınmaz Niteliği ile, 976,73 m2 Ana Taşınmaz yüzölçümü ile, müşterek hisse tipi ile, 1/4 hisse ileYI*** oğlu Borçlu İB*** UL*** adına kayıtlıdır.

Tapu Kaydında 'Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi' ibaresi mevcuttur.

3- Arsa Rayiç Değeri: Taşınmazın cepheli olduğu Başak Sokak'ın 2025 yılı Arsarayiç bedeli 936,47 TL/m2 dir.

4-Konumu ve Mahalli Durumu: Satışakonu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa şehir merkezi kabul olunan Heykel'e 14 km, Ankara Yolu Caddesi ve metro istasyonuna 1.800 m, Kestel İlçe merkezine 1.200 m, Bursa Çimento Fabrikasına 900 m mesafede, Vanimehmet Mah. de tali nitelikli Başak Sokak'a cepheli konumdadır. Parsel üzerinde yetişkin zeytin ağaçları mevcut olup taşınmazın değerine dahil edilmişlerdir. Parsel doğudan batıya yaklaşık % 15 eğimli ve batı yönüne doğru cephelidir.

Taşınmaz her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olupçevresinde 4-5 katlı genellikle konut amaçlı yapılar bulunmaktadır.

İmar Durumu: Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Kestel Revizyonu Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 Kat E:0,90 yapılaşma şartlarıyla konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 3.906.920,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek, icrai hacizler ve kamu hacizleri vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

