NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2025/9800 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9800 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Uçhisar köyü, Harım mevkii, 301 ada, 2 parsel numaralı, 855,00 m2 yüzölçümüne sahip kargir ev nitelikli taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 11/10/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda;"Taşınmazın Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Köyü, 301 Ada, 2 Parselde kayıtlı, 855,00 m² yüz ölçümüne sahip Kargir Ev vasıflı taşınmaz olduğu görülmüştür.Keşif esnasında taşınmaz üzerinde 3 katlı mesken vasıflı yapı ve ve tek katlı bir depo olduğu görülmüştür.Mesken vasıflı yapının yığma taşıyıcı sistemli olduğu, 3 katlı olduğu, 130,00 m² taban alanına sahip olduğu, genel itibarı ile eski ve bakımsız olduğu, pencere doğramalarının ahşap olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu sıvasının dökülmüş olduğu, harap vaziyette olduğu, çatısının ahşap oturtma çatı üzeri kiremit kaplı olduğu görülmüştür.Parsel içerisinde bulunan depo vasıflı yapının briket duvarlı olduğu, çatısının beton dam çatılı olduğu, 50,00 m² taban alanına sahip olduğu, pencere doğramalarının ahşap olduğu, kapı ve pencerelerinin kırık olduğu sıvasının dökülmüş olduğu, harap vaziyette olduğu görülmüştür.Taşınmaz Uçhisar Koruma Amaçlı İmar Planında konut adasında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları TAKS;0,4, KAKS;0,8, H.max;6,50 dir. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.Taşınmazın arsası düzgün topoğrafyaya sahiptir.Taşınmazın etrafında mesken vasıflı yapılar ve boş arsalar bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu kasaba turizm açısından getirisi yüksek bir konumdadır. Taşınmaz Numan Çavuş Sokak üzerinde, Uçhisar kalesine 620 metre,Belediye Meydanına 380 metre,üzerinde, Göreme Uçhisar yoluna 460 metre mesafededir.Yapılan serbest piyasa araştırmasına (emlak büroları) ve gelir idaresi başkanlığı arsa birim değerlerine göre yukarıda bahsedilen özellikleri, yeri, konumu, alanı ve imar planı ile satışa sunulduğu zaman vs. unsurlar göz önüne alınarak keşif tarihi itibariyle 1 m² bedelinin 20.000,00 TL edeceği tespit edilmiştir.Arsa değeri; 855,00 m² x 20.000,00 TL =17.100.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.Bu taşınmaz üzerinde bulunan mesken vasıflı yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mühendislik ve Mimarlık hizmetlerine esas yapı grubu 2. sınıf C gurubu olup, Resmi Gazetede yayınlanan 1 m² birim fiyatı (keşif tarihi) 2025 yılı için 12.400,00 TL/m², depo vasıflı yapının yapı grubu 1. sınıf B gurubu olup, Resmi Gazetede yayınlanan 1 m² birim fiyatı (keşif tarihi) 2025 yılı için 3.050,00 TL/m²dir. Ayrıca 2.12.1982 Tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yıpranma oranına ve yapıdaki eksik imalatlar göz önünde bulundurulduğunda yapı değerinden %70 oranında yıpranma payı ile eksik imalat bedeli düşülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Mesken; 3 x 130 m² x 12.400,00 TL/m² x %(100-70) =1.450.800,00 TL Depo; 50,00 m² x 3.050,00 TL/m² x %(100-70) =45.750,00 TL

Yukarıda yapılan hesaplamalar neticesinde taşınmazın keşif tarihi itibarı ile;

17.100.000,00 TL+ 45.750,00 TL + 1.450.800,00 TL =18.596.550,00 TL olarak hesaplanmıştır." denilmiştir.

İmar Durumu: Nevşehir Uçhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 07/10/2025 tarihliE-62688885-754-11758 sayılı yazısı ile "Söz konusu parsel, Uçhisar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında konut adasında kalmaktadır. TAKS 0,40, KAKS 0,80 H.max:6.50 dir. Belediyemiz kayıtlarında yapı ruhsatına ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmamıştır." şeklinde bilgi verilmiştir.

Kıymeti : 18.596.550,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:18 Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 10:18 Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

