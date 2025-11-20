MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

UMUM SERVİS ARACI "J" PLAKA SATIŞI İHALE İLANI

Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 7. Maddesi çerçevesinde, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin(UKOME) 09.07.2025 tarih ve 2025/88 sayılı kararı ile tahsis sayıları artırılan, 09.09.2025 tarih ve 2025/1038 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararına istinaden; Alaşehir İlçesine 25 Adet, Sarıgöl İlçesine 25 Adet "J" Plaka 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1) -a) İhale Makamı: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

b) İhale Tarih ve Saati: (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 1 sıra nolu "J" Plakadan başlamak üzere yapılacaktır.)

ALAŞEHİR İLÇESİ SIRA NO PLAKA MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 45 J 4996 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:00 2 45 J 5014 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:01 3 45 J 5054 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:02 4 45 J 5055 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:03 5 45 J 5064 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:04 6 45 J 5069 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:05 7 45 J 5078 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:06 8 45 J 5079 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:07 9 45 J 5083 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:08 10 45 J 5089 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:09 11 45 J 5090 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:10 12 45 J 5091 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:11 13 45 J 5092 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:12 14 45 J 5093 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:13 15 45 J 5094 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:14 16 45 J 5095 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:15 17 45 J 5096 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:16 18 45 J 5097 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:17 19 45 J 5098 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:18 20 45 J 5099 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:19 21 45 J 5100 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:20 22 45 J 5101 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:21 23 45 J 5102 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:22 24 45 J 5103 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:23 25 45 J 5104 400.000,00 TL 12.000,00 TL 03/12/2025 11:24 SARIGÖL İLÇESİ SIRA NO PLAKA MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 45 J 8866 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:25 2 45 J 8884 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:26 3 45 J 8885 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:27 4 45 J 8886 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:28 5 45 J 8887 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:29 6 45 J 8891 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:30 7 45 J 8892 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:31 8 45 J 8893 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:32 9 45 J 8895 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:33 10 45 J 8896 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:34 11 45 J 8897 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:35 12 45 J 8898 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:36 13 45 J 8899 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:37 14 45 J 8900 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:38 15 45 J 8901 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:39 16 45 J 8902 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:40 17 45 J 8903 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:41 18 45 J 8904 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:42 19 45 J 8905 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:43 20 45 J 8907 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:44 21 45 J 8908 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:45 22 45 J 8909 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:46 23 45 J 8910 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:47 24 45 J 8911 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:48 25 45 J 8912 150.000,00 TL 4.500,00 TL 03/12/2025 11:49

c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı BESOT KONFERANS SALONU Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c Şehzadeler – Manisa

d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 Şehzadeler – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten (KDV Dahil) 1.100,00-TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel : Yukarı tabloda Alaşehir İlçesi'nde faaliyet gösterecek 1 Adet "J" Plaka satışı (K.D.V. hariç) 400.000,00 TL, Sarıgöl İlçesi'nde faaliyet gösterecek 1 Adet "J" Plaka satışı (K.D.V. hariç) 150.000,00 TL Muhammen bedeldir.

Geçici teminat Alaşehir İlçesi için tespit edilen 1 Adet "J" Plaka satışı muhammen bedelin 400.000,00 TL x %3 üzerinden 12.000,00 TL, Sarıgöl İlçesi için tespit edilen 1 Adet "J" Plaka satışı muhammen bedelin 150.000,00 TL x %3 üzerinden 4.500,00 TL 'dir. 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

İstekliler kaç adet "J" Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince 'J' Plaka ve /veya 'J' Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde "Adli Sicil Kayıt Belgesi" aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 12/c Maddesi'nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

(5)- İhale; İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları muhammen bedel üstüne 10.000,00'er TL ve katları eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 02/12/2025 Salı Günü mesai bitimine kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 Şehzadeler – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile Fax, Posta ve Telgraf yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02337093

#ilan.gov.tr