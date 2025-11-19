OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2021/55131 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/55131 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Osmaniye İl, Merkez İlçe, CEVDETİYE/KARATAŞ Mahalle/Köy, 119 Ada, 2 Parsel, Bilirkişi raporunda,Taşı ...

Adresi: Osmaniye Merkez Cevdetiye/Karataş Mahaleesi Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü: 1.010,54 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; Ayrık nizam 2 kata müsaadeli,Taks:0.25, Kaks:0.50, Hmax:6.50 mt.,?Konut? alanında kaldığı bilgisi alınmıştır

Kıymeti: 9.156.200,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu üzerinde büyükova koruma alanı içinde olması nedeniyle izin alınmadan tarımsal faaliyet dışında kullanılmaz ibaresi vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 10:24 Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 10:24 Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:24

Basın No: ILN02337316

