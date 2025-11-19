KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy 223 Ada, 40 Parsel; vasfı bağ'dır. Üzerinde yapı bulunmayıp, boş olarak kullanılmaktadır. Geometrik olarak; eğimli topografik özelliğe sahip olup, kadastro yol cephesi bulunmakta dikdörtgen bir geometriye sahiptir. İmar durumu; plansız alanlarda kaldığı, ancak imar uygulaması yapılabilecek beklentide olduğu anlaşılmıştır.

Adresi: Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 223 Ada 40 Parsel

Yüzölçümü: 4.619,50 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 4.488.029,03 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 27/04/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 01/06/2026 - 14:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy 192 Ada, 110 Parsel; vasfı tarla'dır. Üzerinde yapı bulunmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır. Eğimli topografik özelliğe sahip olup, yol cephesi bulunmamakta amorf bir geometriye sahiptir. İmar durumu; planlı alanlarda kaldığı, ancak imar uygulması yapılmadığı belirtilmiştir.

Adresi: Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 192 Ada 110 Parsel

Yüzölçümü: 12.231,80 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti: 15.590.896,92 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 28/04/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 01/06/2026 - 10:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy 268 Ada, 39 Parsel; vasfı bağ'dır. Kadastro parselidir. %6-8 eğime ve killi-tınlı, orta derin, ince bünyeli, alüvyal toprak yapısına sahip kuru mutlak tarım arazisidir. Hali hazırda tarla tarımı yapıldığı tespit edilmiştir.

Adresi: Kırıkkale İli Merkez ilçesi Karacalı Köyü 268 Ada 39 Parsel

Yüzölçümü: 38.767,18 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti : 3.844.153,57 TL - KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: a)- 03/03/2022 tarihli ve 7248 yevmiye no ile "Taşınmazın 10962,76 m2 Kısmı 212 ada 45 parsel olarak tescilli orman sınırı içinde kalmaktadır." beyan

b)- 06/05/2016 tarihli ve 7152 yevmiye no ile "İşbu parsel Kırık köyü 212/45 nolu orman parseli ile 14130.09 m2 mükerrerdir." şerh

c)- 13/11/2015 tarihli ve 16406 yevmiye no ile "Kırık köyü 212 ada 45 parsele 14130.09 m2 mükerrerdir." beyan



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 29/04/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 02/06/2026 - 10:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl Merkez İlçe Karacali Köy 192 Ada 106 Parsel; vasfı tarla'dır. Üzerinde yapı bulunmayıp, tarla olarak kullanılmaktadır. Eğimli topografik özelliğe sahip olup, yol cephesi bulunmamakta amorf bir geometriye sahiptir. İmar durumu; planlı alanlarda kaldığı, ancak imar uygulaması yapılmadığı belirtilmiştir.

Adresi: Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü,192 Ada 106 Parsel

Yüzölçümü: 10.156,02 m2

İmar Durum: Yok

Kıymeti: 12.945.066,21 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: 09/05/2016 tarihli ve 7152 yevmiye no ile "Yenilemeye karşı davalıdır" beyanı vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 04/05/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 04/06/2026 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02337331

#ilan.gov.tr