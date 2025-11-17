17 Kasım 2025, Pazartesi

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/215 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/215 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 48276 Ada, 9 Parsel, kerpiç ev depo ahır ve arsası nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Durunday Mahallesi, Durunday Sokak, No: 39Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.132,87 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 lik uygulama imar planında mesken sahasıdır. Plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:22

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02334293
