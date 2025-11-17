17 Kasım 2025, Pazartesi
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 17.11.2025 00:00 Güncelleme: 17.11.2025 00:01
T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/215 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 48276 Ada, 9 Parsel, kerpiç ev depo ahır ve arsası nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Durunday Mahallesi, Durunday Sokak, No: 39Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.132,87 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 lik uygulama imar planında mesken sahasıdır. Plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedir
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:22
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02334293
#ilan.gov.tr