T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/215 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:22

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DURUNDAY Mahalle/Köy, 48276 Ada, 9 Parsel, kerpiç ev depo ahır ve arsası nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleriadresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.Adresi : Durunday Mahallesi, Durunday Sokak, No: 39Meram / KONYAYüzölçümü : 1.132,87 m2Arsa Payı : Tamİmar Durumu : 1/1000 lik uygulama imar planında mesken sahasıdır. Plan notunda III. Derece Doğal sit Alanına isabet ettiği belirtilmektedirKıymeti : 12.000.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02334293

