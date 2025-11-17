AKSARAY İCRA DAİRESİ
T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ
2023/2065 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2065 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|
Muhammen Kıymeti
|
Adedi
|
Cinsi
|
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|
2.350.000,00
|
1
|
Taşıt
|
68ABA854 Plakalı , 2006 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 3240C/51 Tipli , 45793700064516 Motor No'lu , NMB94036512044112 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Satışa konu araç Cumhuriyet Mahallesi 7429.Sk. No:2 Merkez Aksaray adresinde Aksaray Ayaz Oto Kurtarma ve Yedi Emin İcra Deposunda bulunmakta olup, Anahtar ve Ruhsatı mevcuttur. Satışa konu araç 26/05/2025 tarihli keşif ve kıymet takdiri işlemi neticesinde bilirkişi raporuna göre; "Aracın lastikleri kullanılır ömrünü tamamlamıştır. Aracın motor ve yürür aksamı eksiksiz görülmektedir. Araç 3 yıldır park halinde kalmıştır ve aküsü bitmiş olduğu için araç çalışmaz durumda olduğu anlaşılmıştır. Araç 809553 km de olduğu görülmüştür. Aracın ön göğüs panellerinde lekeler ve aşınmalar görülmektedir. Koltuk döşemesinde yıpranmalar ve lekeler görülmektedir. Aracın yapılan kontrollerde sol arka stop lambası kırık olduğu görülmüştür. Aracın ön tamponunda kırıklar ve boya sıyrılmaları vardır. Araçta damperli kasa mevcuttur. Kasanın boyasında paslanmalar ve boya sıyrılmaları görülmektedir. Kasanın boyasında paslanmalar ve boya sıyrılmaları görülmektedir. Kasa şasi birleşim kulağı kaynağı kırılmış durumdadır. Yakıt deposunda göçük vardır. Aracın 3 adet tramer geçmişi bulunmaktadır. 27.03.2012 Devrilme niteliğinde 17605TL, 29.11.2011 Çarpma niteliğinde tutarsız, 16.09.2010 Çarpma niteliğinde tutarsız. Aracın yapılan detaylı incelemeleri sonucunda elde edilen bulgular neticesinde, gerek internet üzerinden, gerekse konusunda uzman galericilerden ve özel servislerden alınan görüşler ve emsal araç fiyatları da birlikte değerlendirilmiş ve aracın piyasa raiç değerinin, icrai satışta 2.350.000,00TL olacağı" şeklinde rapor verdiği görülmüştür.%20 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Aracın başkaca açık-gizli kusurları bilinmemektedir.
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:46
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:46
(İİK m.114/4)
