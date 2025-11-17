ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/210 Esas

Konu : Gaiplik İlanı Hakkında HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ADANA KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusuAdana İli, Sarıçam İlçesi Balcalı Mahallesi, 202ada 6 parsel(19 numaralı yeni parsel) sayılı taşınmazdahissesi olanhissedar olan Hüseyin Oğlu Battal Güçlü ' nün kim olduğu ve nerede olduğu bilinmediğinden Adana 6. SulhHukuk (Vesayet Hakimliği) Mahkemesinin 05/02/2013tarih ve 2012/196 E 2013/115 K.sayılı ilamı ile 3561. Sayılı yasa gereği olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürükayyım atanmasına karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasında Gaipliği talep edilenHüseyin Oğlu Battal Güçlü 'yü tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/210 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Hüseyin Oğlu Battal Güçlü hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR. 09.10.2025

GAİP TC KİMLİK NO : BİLİNMİYOR

ADI SOYADI : BATTAL GÜÇLÜ

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : BİLİNMİYOR

DOĞUM TARİHİ : BİLİNMİYOR

DOĞUM YERİ : BİLİNMİYOR

İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR

