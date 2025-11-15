KARACABEY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.KARACABEY İCRA DAİRESİ

2022/3194 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3194 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tapu Kaydı: Dosyasında bulunan 30.10.2024 tarih 11:03 tarihli onaysız tapu çıktısına göre ; Bursa İl, Karacabey İlçe Sultaniye Mahallesi, Köyiçi Mevkü,130 parsel numarada, 955,00 m2 alanlı, Ev vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın, tamamı N****Y**** -A***O** adına tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde, çok sayıda haciz ile bir adet ipotek kararı bulunmaktadır. Taşınmaza ait dosyada mevcut tapu kaydını ve ölçekli harita örneğini fen bilirkişisi zemine uyguladım yer burasıdır.

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, Sultaniye Mahallesi, 130 nolu parsel 1/100.000 ölçekli Bursa İli, 2020 Yılı Çevre Düzeni Planında "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda" kalmakta, olduğu şifahen belirtilmiştir.

Taşınmaza ulaşım ve çevresel özellikleri: Taşınmaza ulaşım, Sultaniye Köy Merkezi'nden güneydoğu yönde yaklaşık 1,7 km ilerlenerek düzgün olmayan geometrik yapıdaki 130 nolu parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında tek katlı hayvan damı olarak kullanılan yığma binalar ile sulu tarım yapılan araziler bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz 40.1869,28.1964 coğrafi koordinat sisteminde ve 28300799 taşınmaz zemin no ile konumlanmaktadır. Bölge genelinde tarım ve hayvancılık yapılmakta olup köy merkezi, Karacabey İlçe Merkezi'nin yaklaşık 16 km güneybatısında konumlanmaktadır.

Mevcut Durumu: Dava konusu 130 parsel üzerinde yaklaşık 460,00 m2alanlı tek katlı hayvan damı bulunmaktadır. Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sisteme sahip olup çatı örtü malzemesi trapez saçtır. Bu yapı komşu parsel olan 129 nolu parsel ile birlikte hayvan damı olarak kullanılmakta olup yanları kısmen trapez saç kaplıdır. Bilirkişi raporuna itiraz edilmiş olup KARACABEY İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN 2025/19 ESAS 2025/71 KARAR NOLU gerekçeli kararı ile itiraz kesin olmak üzere reddedilmiştir.

Yüzölçümü: 955,00 m2

İmar Durumu:

Kıymeti: 3.928.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02334923

#ilan.gov.tr