ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA22. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/806 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; 18883011112 T.C Kimlik Numaralı, Kamilve Karin Frieda oğlu,06/12/1987 doğumlu DavalıKay Barış Demirsoy adına;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalar neticesinde tarafınıza tebliğ işlemleri tamamlanamadığından ve mevcut adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HMK 129. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte HMK 126. maddesi uyarınca tanık listesi, tüm delilleriniz ile belgelerinizi asılları veya onaylı suretleri ile birlikte davacı sayısından bir fazla olarak ibraz etmeniz gerektiği ve celbi gereken belgeler ve dosyalar varsa ilgili yerlere müzekkere yazılması için gerekli bilgilerin dosyaya sunulması ile Duruşma Günü:03/06/2026 günü saat: 09:15'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davayı takip etmediğiniz takdirde karşı tarafın iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK'nun 122, 129/2 maddeleri ve HMK 121. Maddesi gereğince Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının duruşma gününü bildirir ihtarlı davetiye yerine geçmek üzere ilanen ihtar olunur.

Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02334006

#ilan.gov.tr