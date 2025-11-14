MERSİN 10. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. MERSİN 10. AİLE MAHKEMESİ



Sayı: 2024/60 Esas



-İ L A N-

Davacı, Mahmut ŞAYLEMEZ ile davalı, İmişhan ŞAYLEMEZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı İmişhan ŞAYLEMEZ aleyhine açılan boşanma davasında adı geçen davalının adresi tespit edilemediğinden;ön inceleme duruşma günü ve ve duruşma tarihi kendisine tebliğ edilememiş olup ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.HMK.nın 139. maddesine göre ön inceleme gününün davalı İmişhan ŞAYLEMEZ'e iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak;

Tebliğinden itibaren iki hafta içinde " HMK 139, HMK 147 ve HMK 150 gereğince; belirtilen tarihte mahkememiz duruşma salonunda ön inceleme duruşması yapılacaktır. Taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinden sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerekmektedir. Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ve diğer tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ya da değiştirebileceği, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer taraf da takip etmez ise HMK 150 gereğince dosyanın işlemden kaldırılacağı ihtar olunur" ihtarının eklenmesine,

Ayrıca "duruşmanın 09.12.2025 günü saat 09.10'da" olduğu hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.22.10.2025

Basın No: ILN02333998

#ilan.gov.tr