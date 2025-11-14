AFYONKARAHİSAR 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

14 Kasım 2025, Cuma
Giriş: 14.11.2025 00:00
İLÂN
AFYONKARAHİSAR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/326 Esas
DAVALI: MAFTUNA TURGUNOVA - 98410235990 YKN, Karaarslan Köyü Karaarslan Küme Evleri N:276 İç Kapı N:1 Merkez AFYONKARAHİSAR
Davacı Yunus Emre ENGİN tarafından davalı Maftuna TURGUNOVA ENGİN aleyhine öncelikle taraflar arasındaki evlilik birliğinin nisbi butlan sebebi ile iptali aksi halde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açıldığı, davacının davalıdan boşanma ve kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafına 50.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminat ödenmesi talebinin olduğu, 22/05/2025 tarihli tensip tutanağı ile davalıya cevap dilekçesi sunması için tebliğden itibaren 2 haftalık yasal süre verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.
