SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

2.100.000,00

1

Taşıt

34PC7815 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , CRT061989 Motor No'lu , WAUZZZ4GXGN096335 Şasi No'lu , ...

MARKA : AUDİ

TİPİ : A6 3.0 TDIQUATTRO S TRONIC PI

CİNSİ : OTOMOBİL

MODEL : 2015

PLAKA NUMARASI : 34 PC 7815

MOTOR NUMARASI : CRT061989

ŞASİ NUMARASI : WAUZZZ4GXGN096335

ŞANZIMAN TİPİ : OTOMATİK

MOTOR GÜCÜ : 210 BG

MOTOR TİPİ : DİZEL

RENGİ : SİYAH

KULLANIM AMACI : HUSUSİ

KOLTUK SAYISI : 5

AĞIRLIĞI : 1845 KG

SİGORTA BEDELİ : 2.417.922 TL

ARACIN KM'Sİ : 281.862 KM

GENEL GÖRÜNÜM : İYİ

AĞIR HASAR KAYDI : YOK

LASTİK : WINRUN 245/35 ZR 20 Lastiklerin %50 Kondisyonlu olduğu

ARACIN DURUMU

2015 Model Siyah renkli AUDİ A6 3.0 TDI (272) QUATTRO S TRONIC PI V motorlu, otomatik vitesli,sunrooflu, vakumlu kapılı, 281.862 km'deki aracın; ön cam orijinal değil, ön camda taş çarpması olduğu, anahtarların ve ruhsatın görülmediği, kapıların açık olduğu, motor havuzunun gözle kontrol edildiği, eksik parça görülmediği, araç çalıştırılıp şase ve motor durumuna bakılamadığı, WINRUN 245/35 ZR 20 Lastiklerin %50 Kondisyonlu olduğu, ön tamponda çizikler olduğu, ön panjur nikelajlarında soyulmalar olduğu, sağ ön kapı üst direğinde nokta göçükler olduğu, muhtelif kısımlarında ezikler, çizikler, göçükler olduğu, motor kaputu macun boyalı, sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk macun ve boyalı, sol ön kapı lokal boyalı, sol arka kapı macun boyalı, sol arka çamurluk boyalı, sağ ön kapı boyalı, sağ arka kapı boyalı olduğu tespit edilmiştir.

ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI

Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 7 adet hasar dosyasından 3.386 TL,763 TL, 350 TL, 8.237 TL, 841 TL, 6.495 TL, 320 TL olmak üzere toplam 20.392 TLhasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden açılmış 2 adet hasar dosyasından 855 TL, 1.960 TL olmak üzere toplam 2.815 TLkaydı olduğu tespit edilmiştir.