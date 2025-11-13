13 Kasım 2025, Perşembe
SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 13.11.2025 00:00 Güncelleme: 13.11.2025 00:00
Örnek No:54*
T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ
2025/1183 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1183 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.100.000,00
|1
|Taşıt
|34PC7815 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , CRT061989 Motor No'lu , WAUZZZ4GXGN096335 Şasi No'lu , ...
MARKA : AUDİ
TİPİ : A6 3.0 TDIQUATTRO S TRONIC PI
CİNSİ : OTOMOBİL
MODEL : 2015
PLAKA NUMARASI : 34 PC 7815
MOTOR NUMARASI : CRT061989
ŞASİ NUMARASI : WAUZZZ4GXGN096335
ŞANZIMAN TİPİ : OTOMATİK
MOTOR GÜCÜ : 210 BG
MOTOR TİPİ : DİZEL
RENGİ : SİYAH
KULLANIM AMACI : HUSUSİ
KOLTUK SAYISI : 5
AĞIRLIĞI : 1845 KG
SİGORTA BEDELİ : 2.417.922 TL
ARACIN KM'Sİ : 281.862 KM
GENEL GÖRÜNÜM : İYİ
AĞIR HASAR KAYDI : YOK
LASTİK : WINRUN 245/35 ZR 20 Lastiklerin %50 Kondisyonlu olduğu
ARACIN DURUMU
2015 Model Siyah renkli AUDİ A6 3.0 TDI (272) QUATTRO S TRONIC PI V motorlu, otomatik vitesli,sunrooflu, vakumlu kapılı, 281.862 km'deki aracın; ön cam orijinal değil, ön camda taş çarpması olduğu, anahtarların ve ruhsatın görülmediği, kapıların açık olduğu, motor havuzunun gözle kontrol edildiği, eksik parça görülmediği, araç çalıştırılıp şase ve motor durumuna bakılamadığı, WINRUN 245/35 ZR 20 Lastiklerin %50 Kondisyonlu olduğu, ön tamponda çizikler olduğu, ön panjur nikelajlarında soyulmalar olduğu, sağ ön kapı üst direğinde nokta göçükler olduğu, muhtelif kısımlarında ezikler, çizikler, göçükler olduğu, motor kaputu macun boyalı, sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk macun ve boyalı, sol ön kapı lokal boyalı, sol arka kapı macun boyalı, sol arka çamurluk boyalı, sağ ön kapı boyalı, sağ arka kapı boyalı olduğu tespit edilmiştir.
ARACIN GEÇMİŞ HASAR KAYITLARI
Araç plakası ve şasi numarası ile yapılan TRAMER sorgulamalarında aracın Kasko Poliçesinden açılmış 7 adet hasar dosyasından 3.386 TL,763 TL, 350 TL, 8.237 TL, 841 TL, 6.495 TL, 320 TL olmak üzere toplam 20.392 TLhasar kaydı olduğu ve Trafik Poliçesinden açılmış 2 adet hasar dosyasından 855 TL, 1.960 TL olmak üzere toplam 2.815 TLkaydı olduğu tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:53
|Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:53
|Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:53
05/11/2025 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02333057
