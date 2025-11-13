GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. GİRESUN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1115 Esas

DAVALI : İBRAHİM CEYLAN

1-Akgöl Mah. Yörükler Çiftliği Sk. No:29Söğütlü/ SAKARYA

2-1319 Wyndole Ave, Bristol 19007 9988 Amerika Birleşik Devletleri

Davacı EMİNE CEYLAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Giresun ili, Keşap ilçesi, Karabulduk mah/köy, 40 Cilt, 190 Aile sıra no, hane: 81 sırada nüfusa kayıtlı, Selahattin ve Zeynep oğlu, Gebze 17/10/1986 doğumlu, 44194191564 T.C nolu İbrahim CEYLAN'ın Giresun 1. Aile Mahkemesinin 2024/1115 esas sayılı dava dosyası ile açılmış olan şiddetli geçimsizlik nedeniyletarafların boşanmalarına ilişkin dosyada,02/12/2025 Günü saat 09,45 teduruşmada bulunmanız, veya kendinizi bir vekilletemsil ettirmeniz, HMK 147. Maddesi uyarınca, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde yeniden davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur" hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. Gününde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02333187

#ilan.gov.tr