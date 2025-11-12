T.C. DEVELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No :2024/1613Karar No : 2025/1126

Davacılar vekili Av. Rabia Onaran Sarıyüz tarafından Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında 19/09/2025 tarihli 2024/1613 Esas 2025/1126 Karar sayılı açılan Kayseri ili Develi İlçesi Feneseaşağı Mahallesi 1819 ada 9 parselde kayıtlı taşınmazın umum arasında açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmiş iş bu karar tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen, tespit edilen adreslerede tebligat yapılamayan , Gökmen ve Aytenden, 1971 doğumlu, Mustafa Dedemen'e gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02332025

