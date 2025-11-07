MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2025/303

TAŞINMAZ BİLGİLERİ : MUĞLA, MENTEŞE, KARABAĞLAR Mahallesi 1081 ada 16 parsel

MALİK: MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRAN İDARE : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalı adına bankaya yatırılması ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmakla; Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02326964

