ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/658 Esas

DAVALI : SOHAN HOSSAIN Yabancı Kimlik No: 995......82, MD ABDUR RASHİD ve DAULATUNNESA'den olma, 24/09/1996 doğum tarihli

Davacı Melek HOSSAIN (Gülbeyaz ve Metin'den olma, 1988 doğumlu) tarafından davalı Sohan HOSSAIN adına evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmesi talepli açılan davada yapılan tüm aramalara rağmen davalının adresine ulaşılamamış olup 18/02/2026 günü saat 09:00'a bırakılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı cevap ve delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02326648

#ilan.gov.tr