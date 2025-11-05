BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2011/543 Esas

DAHİLİ DAVALI : MEHMET NURİ TURAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Bağcılar ilçesi, Kirazlı mevkiinde, 5 pafta,. 1373 parsel sayılı 32640 m2 miktarlı taşınmaz üzerinde inşaat yapımı için 03.04.1985 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıldığını, yapılan sözleşme kapsamında müvekkillerinin gerekli hisse devirlerini sözleşmenin imzalanmasına müteakiben davalı şirkete devrettiklerini, yapılacak olan dairelerin %80 oranındaki kısmının yüklenici şirkete, %20 'lik kısmına tekabül eden kısmının ise mal sahiplerine ait olacağını, inşaatların temel üstü ruhsatından sonra 24 ay, müvekelenin imzalanmasından itibaren en geç 4 yıl içerinde tamamlanacağının kararlaştırıldığını, ancak aradan 26 yıl geçmesine rağmen inşaatların tamamlanmadığını, bu sebeple taraflar arasında aktedilen 03.04.1985tarihli, Bağcılar ilçesi, Kirazlı mevkiinde, 5 pafta,. 1373 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapılacak inşaatlara ilişkin kat karşılığı inşat sözleşmesinin davalı yüklenici şirketin edimini yerine getirmediği gerekçesi ile geriye yönelik feshine ilişkindir.

Mahkememizce Dahili Davalı Mehmet Nuri Turan'a dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmış ancak tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen ilan metninin Dahili Davalı Mehmet Nuri Turan'a tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde beyanda bulunulması ve TK 31.maddesine göre son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılması ilan ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 08/01/2026 günü saat: 11:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ayrıca 2 Hafta içinde davaya cevap ve bilirkişi raporuna itiraz edilebileceğiniz, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02326146

#ilan.gov.tr