T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İstanbul Anadolu 25. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1154 Esas

DAVALI : TANER AKINCI -TC:32764625038

Davacı , ESEN EKİTMEN ile Davalı , TANER AKINCI arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Katılım Nafakası) davası nedeniyle;

Mahkememizin 23/09/2025 tarihli Ön İnceleme Duruşma Tutanağı uyarınca : Davalı adına tahkikat duruşma gününü bildirir davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olup,

16/04/2026 günü saat 13:30'daduruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

