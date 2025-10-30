MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Muğla İli Milas İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listede Mahallesi, Ada Parsel Numaraları, tapudaki vasfı, yüz ölçümü, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif İhale Usulü ile satılacaktır.

S.NO Mahalle Ada Parsel YüzölçümüM² Cinsi Kıymet Takdir (TL) Geçici Teminat %3 İhale Saati 1 İsmetpaşa 962 1 34.785,08 Arsa 275.454.352,00.- 8.263.630,56.- 14:00

İhale konusu taşınmazların satış işlemi işinin ihalesi 12.11.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da (Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası, Belediye Başkanlığı Makam Odasında) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.

İstekliler Tekliflerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak en geç 11.11.2025 Salı günü saat 17:00 ye kadar belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Satışı gerçekleştirilecek taşınmazlara ait imar durumları ve ihale bedelinin ne şekilde ödeneneceği şartnamelerinde belirtilmiştir.

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN:

a- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b- Nüfus Cüzdanı Sureti,

c- İkametgâh Belgesi,

d- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; İmza Sirküleri ve noter taktikli yetki belgesi

e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,

f- Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

g- Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi; sunmaları zorunludur.

h- Ayrıca istekliler ihale ile ilgili şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz inceleyebilir, ihaleye katılmak için 1.000.00.-TL+KDV bedel karşılığında şartnameyi temin edebilirler. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınan şartnamenin ücret iadesi yapılmaz.

Fevzi TOPUZ

Belediye Başkanı

