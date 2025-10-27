T.C.

KONYA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/90 Esas



İ L A N

DAVALI : EMİNE BALIKÇI - 28475146030

Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Zürih Başkonsolosluğu'na yazılan müzekkerenin adresinize ulaşılamadığı ve başkaca adresinizin tespit edilemediği gerekçesi ile bila ikmal dönmesi sebebiyle adresinize ulaşılamamış olup; gerekçeli karar tebliği işlemi yapılamamıştır. Bu nedenlerle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmaz üzerinde "davanın KABULÜ ile, davaya konu " Beyhekim Mah. Şafak Cad. No:55/3 Selçuklu/KONYA" adresinde bulunan kiralanan taşınmazın aylık kirasının yeni kira dönemi başlangıcı olan 15/10/2024 tarihinden itibaren aylık kiranın eski kiracı da olması dikkate alınarak %15 oranında hakkaniyet indirimi yapılmak suretiyle aylık net 17.000 TL olarak TESPİTİNE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE" karar verilmiş olup, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasa süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yoluna müracaat etme hakkı açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02319823

