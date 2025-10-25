T.C.SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2020/14 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin2020/14 Tereke Esas 2022/43 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN: CEMAL DEMİR - 65530142422-Cemalettin ve Naciye oğlu, 07/02/1979 Samsun doğ. Samsun Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mah., 6 Cilt, 69 Aile sıra no, 26 sırada nüfusa kayıtlı,

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine 30/01/2025 tarihli ek karar ile Samsun Barosu Avukatlarından Av. Mustafa Can ARSLAN ile 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Nuray KARAKOYUN tasfiye memuru atanmasına karar verilmiş olmakla;

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarının bulunmadığı tespit edilmiştir. İİK.nın 217.maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanılamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiş olup, alacaklılar tarafından otuz gün içinde tasfiye avansı peşin olarak yatırılmak suretiyle iflas usulü tasfiye işlemlerine devam edilmesi talep edilmediği takdirde sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin Mahkememizce müteveffanın terekesinin iflas usulü tasfiyesinin kapatılmasına karar verileceği İ.İ.K. nun 217 nci maddesi uyarınca ilan olunur. 30/07/2025

