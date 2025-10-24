BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

T.C.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 25 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Camivasat PAFTA NUMARASI 19M-4D ADA/PARSEL NUMARALARI 1199 / 1 YÜZÖLÇÜMÜ 8.650,62 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 60.569.440,00 TL (altmışmilyonbeşyüzaltmışdokuzbindörtyüzkırk Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 1.817.083,20 TL (birmilyonsekizyüzonyedibinseksenüç Türk Lirası yirmi Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 18/11/2025 Salı Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 28/08/2025 tarihli ve 545/512 sayılı kararına istinaden;

Toplam inşaat süresinin 2 yıl, toplam sözleşme süresinin 25 (yirmibeş) yıl olması, İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, Yer teslim tarihinden itibaren; 1. Yıl aylık 16.000,00 TL kira alınması,

-2. Yıl aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artış yapılarak belirlenmesi,

-3. Yıl (işletme) aylık kira bedelinin, 155.000,00 TL + önceki 2 yılın TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artırılarak belirlenmesi,

-4. Yılın başından 13. Yılın sonuna kadar kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artış yapılarak alınması,

14. yıl kirasının, bir önceki yılın (13.yıl kirası) kira bedeline %50 artış yapılması sonrasında oluşan bedele TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artış yapılarak tespit edilmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

-15. Yıldan sözleşme süresinin sonuna (25.yılın sonu) kadar kira bedellerine, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE oranında (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı) artış yapılması, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre kamuya terk edilmesi gereken alanın Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, Mevcut ön onaylı avan projeye istinaden; taşınmazın üzerine 804,00 m2 emsal inşaat alanına sahip bir "Çocuk Köyü (Ticari Tesis)" yapılacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, ayrıca gelir getirici farklı bölümler yapılması halinde kira bedellerinin yeniden değerlendirilmesi, Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla Çocuk Köyü (Ticari Tesis) "fonksiyonu olarak ekspertize konu" olan taşınmazda ile ilgili fonksiyon değişikliği yapılması halinde, İdare tarafından sözleşmede belirtilen kira bedellerinden az olmamak ve bu konuda alınacak Bölge Müdürlüğü Komisyon Kararı Bölge Müdürlüğünce onaylanmak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, İnşaat bitirilip yatırım işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve/veya tesisin başka bir amaçla kullanılmaması, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin Yüklenicisi tarafından İdareye defaten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin Yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları Yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise Yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz "Çocuk Köyü (Ticari Tesis)" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 25 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

2. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 23 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Havran MAHALLESİ Köylüce PAFTA NUMARASI I18-D18-C3 ADA/PARSEL NUMARALARI 113 / 202 YÜZÖLÇÜMÜ 23.973,89 m² VASFI Zeytinlik MUHAMMEN BEDEL 13.350.000,00 TL (onüçmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 400.500,00 TL (dörtyüzbinbeşyüz Türk Lirası) İHALE TARİH VE SAATİ 27/11/2025 Perşembe Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 22/09/2025 tarihli ve 616/579 sayılı kararına istinaden;

Kira akdinin süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 23 yıl olması, Taşınmazın, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi, Kira ödemelerinin yer teslim tarihten itibaren başlaması ve kira bedellerinin; 1. yıl için aylık 20.000,00 TL,

2. ve 3. yıllar için bir önceki yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

4. Yıl için aylık 40.000,00 TL kira bedelinin üzerine önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

5. yılın başından 13. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

14. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

15. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Taşınmazın üzerine Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna göre inşa edilecek bir endüstri tesisin 750,00 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması, Taşınmazların tüm güvenlik önlemlerinin (çit vb.) yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 23 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

3. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 25 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Çanakkale İLÇESİ Ayvacık MAHALLESİ Mıhlı PAFTA NUMARASI I17-D-23-A-1-B ADA/PARSEL NUMARALARI 161 / 5 ve 6 YÜZÖLÇÜMÜ 803,3 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 29.659.535,00 TL (yirmidokuzmilyonaltıyüzellidokuzbinbeşyüzotuzbeş Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 889.786,05 TL (sekizyüzseksendokuzbinyediyüzseksenaltı Türk Lirası beş Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 05/01/2026 Pazartesi Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 22.09.2025 tarihli ve 608/558 sayılı kararına istinaden;

Kira akdi süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl inşaat süresi dahil toplam 25 yıl olması, Taşınmazın imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğü, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması, Kira ödemelerinin yer tesliminin yapıldığı tarihten başlaması ve kira bedellerinin; 1. yıl için aylık 15.000,00 TL,

2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

3. için aylık 80.000,00 TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (onikiaylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması

4. yılın başından 13. yılın sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

14. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

15. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması. Taşınmaz Ayrık Nizam 2 (iki) kat, TAKS:0,40 "Turizm" alanında kalmakta olup taşınmazın üzerine 642,64 m2 emsal inşaat alanına sahip bir turizm tesisi yapılacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla "Turizm" fonksiyonu olarak ekspertize konu olan taşınmazla ilgili fonksiyon değişikliği yapılması halinde, İdare tarafından sözleşmede belirtilen kira bedellerinden az olmamak ve bu konuda alınacak Bölge Müdürlüğü Komisyon Kararı Bölge Müdürünce onaylanmak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanun'da belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanun'da belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması, 161 ada 5 ve 6 parsellerin tevhit edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığın bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan inşaat alanı, emsale dahil alan, ticari alan, oda sayısı vb. parametrelerde öncelikle İdare adına daha sonra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması, ayrıca gelir getirici farklı bölümler yapılması halinde bedellerin yeniden değerlendirilmesi,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 25 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

4. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 21 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Karesi MAHALLESİ Hisariçi PAFTA NUMARASI I19-C-13-B-1-B-1 ADA/PARSEL NUMARALARI 8332 / 4 YÜZÖLÇÜMÜ 1.226,17 m² VASFI İş Hanı MUHAMMEN BEDEL 30.839.160,00 TL (otuzmilyonsekizyüzotuzdokuzbinyüzaltmış Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 925.174,80 TL (dokuzyüzyirmibeşbinyüzyetmişdört Türk Lirası seksen Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 23/01/2026 Cuma Saat:14:30

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 22.09.2025 tarihli ve 609/559 sayılı kararına istinaden;

Kira akdinin süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 3 yıl inşaat süresi dahil toplam 21 yıl olması, Taşınmazın üzerindeki iş hanı binasının ticari olarak faaliyete geçirilmesi amacıyla İdarenin ve ilgili diğer kurumların izin ve onayları alındıktan sonra yeniden yapılması; bu amaçla yapılacak tüm işlerin masraflarının ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri alma sorumluluğunun kiracıya ait olması; inşaat süresinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi, Kira ödemelerinin yer tesliminin yapıldığı tarihten başlaması ve kira bedellerinin; 1. yıl için aylık 30.000,00 TL,

2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

4. yıl için aylık 400.000,00 TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

5. yılın başından 12. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

13. yılın kira bedelinin; bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

14. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Taşınmazın üzerine "ticaret alanlarında zemin katta yüzde yüz, üst katlarda 2 m arka ve yan çekme mesafesi uygulanması" yapılaşma şartları ile inşa edilecek ticari tesisin 1610,40 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, Ekspertize konu parametrelerde (dükkan, ofis sayısı vb.) öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması ayrıca ekspertizde belirtilmeyen gelir getirici fonksiyonların eklenmesi halinde kira bedellerinin yeniden değerlendirilmesi,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 21 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

5. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 21 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Havran MAHALLESİ Tekke PAFTA NUMARASI 34.23.A-34.26.T ADA/PARSEL NUMARALARI 334 / 11 YÜZÖLÇÜMÜ 1.110,49 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 9.477.299,00 TL (dokuzmilyondörtyüzyetmişyedibinikiyüzdoksandokuz Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 284.318,97 TL (ikiyüzseksendörtbinüçyüzonsekiz Türk Lirası doksanyedi Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 29/01/2026 Perşembe Saat:14:00

B) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 22.09.2025 tarihli ve 609/559 sayılı kararına istinaden;

Kira akdinin süresinin, yer tesliminden tarihinden itibaren 1 yıl inşaat süresi dahil toplam 21 yıl olması, Taşınmazın imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yılı geçmemesi, Kira ödemelerinin yer teslim tarihten itibaren başlaması ve kira bedellerinin; 1. yıl için aylık 10.000,00-TL,

2. yıl için aylık 30.000,00-TL kira bedelinin üzerine önceki yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

3. yılın başından 12. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

13. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

14. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması. Taşınmazın üzerine E;0,40, hmaks:7,00 m yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek bir sanayi tesisinin 444,20 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m^ oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, Kiracı tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanun'da belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanun'da belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması, Taşınmazların tüm güvenlik önlemlerinin (çit vb.) yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 21 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

6. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 25 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Kadıköy PAFTA NUMARASI 19L.I.A ADA/PARSEL NUMARALARI 135 / 6 YÜZÖLÇÜMÜ 1.067,50 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 15.970.658,00 TL (onbeşmilyondokuzyüzyetmişbinaltıyüzellisekiz Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 479.119,74 TL (dörtyüzyetmişdokuzbinyüzondokuz Türk Lirası yetmişdört Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 09/01/2026 Cuma Saat:14:30

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 28.07.2025 tarihli ve 466/448 sayılı kararına istinaden;

Kira süresinin, yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl inşaat, proje, süresi dahil toplam 25 yıl olması, Taşınmazın imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğü, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi, Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere; -İlk yıl için aylık 15.000,00 TL, 2. yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

3. için aylık 85.000,00 TL kira bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

4. yılın başından 14. yılın sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

15. yılın aylık kira bedelinin; bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

16. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Taşınmaz Bitişik Nizam 2 (iki) kat "Konut" alanında kalmakta olup mevcut ön onaylı avan projeye istinaden; taşınmazın üzerine 2 Katlı ve 808,00 m2 emsal inşaat alanına sahip bir "ticari tesis" yapılacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması, Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Yer teslim tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

Şartlarıyla, yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 25 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

7. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Gönen MAHALLESİ Kurtuluş PAFTA NUMARASI 20 ADA/PARSEL NUMARALARI 556 / 141 YÜZÖLÇÜMÜ 1144,12 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 41.386.617,00 TL (kırkbirmilyonüçyüzseksenaltıbinaltıyüzonyedi Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 1.241.598,51 TL (birmilyonikiyüzkırkbirbinbeşyüzdoksansekiz Türk Lirası ellibir Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 13/01/2026 Salı Saat:14:00

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 24/03/2025 tarihli ve 164/154 sayılı kararına istinaden;

Kira akdi süresinin, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 2 yıl inşaat süresi dahil toplam 30 yıl olması, Taşınmazın imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğü, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması, bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması, inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi, Kira ödemelerinin yer tesliminin yapıldığı tarihten başlaması ve kira bedellerinin; -1.yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

-2. yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranında artış yapılması,

-3. yıl için aylık 60.000,00-TL kira bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranında artış yapılması,

-4. yıldan 18. yılın sonuna kadar, bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranında artış yapılması,

-19. yıl kirasının günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 18. yılın kirası+TÜFE'den az olmamak kaydıyla İdaree belirlenecek 2 SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Bölge Müdürlüğünce Komisyon kararıyla yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

-20. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranında artış yapılması, Taşınmazın üzerine TAKS:0,40, Hmax:12,50 m yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek bir sosyal kültürel tesisin 2379,77 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdareye defaten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 30 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır.

8. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Gazicelal PAFTA NUMARASI 20 L Iv C ADA/PARSEL NUMARALARI 1312 / 2 YÜZÖLÇÜMÜ 1.284,66 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 37.681.434,00 TL (otuzyedimilyonaltıyüzseksenbirbindörtyüzotuzdört Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 1.130.443,02 TL (birmilyonyüzotuzbindörtyüzkırküç Türk Lirası iki Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 08/01/2026 Perşembe Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 16/06/2025 tarihli ve 370/338 sayılı kararına istinaden;

Kira akdinin süresinin, 2 yıl inşaat süresi dahil toplam 30 yıl olması, Taşınmazın imar durumumna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğü, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi, Kira ödemelerinin yer tesliminin yapıldığı tarihten başlaması ve kira bedellerinin; 1. yılın aylık kirasının 15.000,00 TL olması,

2. yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

3. yıl için aylık 100.000,00 TL kira bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

4. yılın başından 15. yılın sonuna kadar, bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde oranında artış yapılması,

16. yıl, günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 15. yılın kirası +TÜFE'den az olmamak kaydıyla İdarece belirlenecek 2 SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon kararıyla yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

17. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması, Taşınmaz Kreş alanında kalmakta olup taşınmaz üzerine E:1,20, Yençok:10,50 m ayrık nizam üç kat yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek bir ticari tesisin 1541,60 m2 emsal inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşecek kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğününce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

Şartlarıyla, "Kreş" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 30 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

9. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Çanakkale İLÇESİ Gelibolu MAHALLESİ Camiikebir PAFTA NUMARASI H17-A-09-D-2-C ADA/PARSEL NUMARALARI 777 / 3 YÜZÖLÇÜMÜ 1.948,48 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 20.139.740,30 TL (yirmimilyonyüzotuzdokuzbinyediyüzkırk Türk Lirası otuz Kuruş) GEÇİCİ TEMİNAT 604.192,21 TL (altıyüzdörtbinyüzdoksaniki Türk Lirası yirmibir Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 12/01/2026 Pazartesi Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 12/06/2025 tarihli ve 306/283 sayılı kararına istinaden;

Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılmak üzere; Sözleşme süresinin; 3 yıl yapım/onarım süresi de dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması, Kira bedellerinin; İlk yılın aylık kirasının 10.000,00 TL olması,

2. ve 3. yılın kirasının bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

4. yıl için aylık 50.000,00 TL (Ellibin TürkLirası) kira bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

5. yıldan 21. yılın sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

22. yılın aylık kira bedelinin, günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 21. yıl kirası +TÜFE'den (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Bölge Müdürlüğü Komisyon kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

23. yıldan 30. yılın sonuna kadar bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması, Taşınmazda imar plan değişikliği şartı ile; meri imar planındaki fonksiyonun 'Yurt Alanı' yerine 'Özel Sosyal Tesis Alanı' olacak şekilde dğiştirilmesi, meri imar planında taşınmazın kuzeydoğu yönünde bulunan ada kenar sınırı (çizgisi) parsel sınırına göre yeniden çizilmesi, parsel sınırına göre yapılacak düzenleme ile taşınmazın kendi içinde müstakil kalmasının sağlanması, Taşınmazın imar plan değişikliğinin ve parselasyon planının yapılması ve onaylanacak imar planına uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların yükleniciye ait olması; inşaat süresinin yer teslim tarihinden itibaren 3 yılı geçmemesi, Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmındaki "06.02.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez." Hükmü gereğince işin yüklenicisinin ilgili beyan kapsamında kalması ve/veya ilgili kurumdan gerekli izinleri işin yüklenicisi tarafından alınamaması halinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatın irat kaydedilmesi ve İdareden herhangi bir hak talep edilmemesi, Taşınmazın üzerine Emsal:0,40 yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek bir sosyal tesisin 1.031,94 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşecek kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazında gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, "Yaşlı Bakım Evi" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 30 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

10. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Camivasat PAFTA NUMARASI 8 ADA/PARSEL NUMARALARI 336 / 32 YÜZÖLÇÜMÜ 18.002,00 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 233.753.166,43 TL (ikiyüzotuzüçmilyonyediyüzelliüçbinyüzaltmışaltı Türk Lirası kırküç Kuruş) GEÇİCİ TEMİNAT 7.012.595,00 (yedimilyononikibinbeşyüzdoksanbeş Türk Lirası) İHALE TARİH VE SAATİ 16/01/2026 Cuma Saat:14:30

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 12/03/2025 tarihli ve 122/113 sayılı kararına istinaden;

Kira süresinin, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 4 yıl inşaat, proje, imar planı tadilatı süresi dahil toplam 30 yıl olması, Hazırlanacak 1/1000'lik Uygulama İmar Planında ve 1/5000'lik Nazım İmar Planında, taşınmaz üzerine ticari tesis yapımına uygun hale getirilerek, bu imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli finansmanının sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin yer teslim tarihinden itibaren 4 yılı geçmemesi, Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak üzere; İlk yıl için aylık 25.000,00 TL olması,

İkinci, üçüncü ve dördüncü yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

5. yıl için aylık 370.000,00 TL (üçyüzyetmişbin Türk Lirası) kira bedelinin üzerine önceki 4 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

6. yıldan 15. yılın sonuna kadar, bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

16. yıl, bir önceki yılın aylık kirası + %20 kira artışı, oluşacak bu bedele TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

17. yıldan 25. yılın sonuna kadar, bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

26. yıl, günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 25. yılın kirası + TÜFE'den az olmamak kaydıyla İdarece belirlenecek 2 SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararıyla yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

27. Yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması, Taşınmazın üzerine E:0,40 yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek bir ticari tesisin yaklaşık 7.074,652 m2 emsal inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşecek kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, İmar plan tadilatı yapılması durumunda; hazırlanan imar planının idaremiz onayı ile birlikte ilgili kurumlara onaylattırılarak imar planına uygun 18. madde uygulamasının yapılması, imar planı tadilatı ve imar uygulaması ile ilgili tüm finansmanın yüklenici tarafından karşılanması, düzenleme ortaklık payı oranının %45'ten fazla olması durumunda, %45'in üzerindeki kısmın bedelinin günün rayicine göre yüklenici tarafından İdareye defaten ödenmesi, Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların İdaremizin uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın İdaremizce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin İdaremizin denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 30 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

11. İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Avcılar PAFTA NUMARASI I17-C-17-D-2-C ADA/PARSEL NUMARALARI 295/14 YÜZÖLÇÜMÜ 6.505,63 m² VASFI Zeytinlik MUHAMMEN BEDEL 158.343.984,00 TL (yüzellisekizmilyonüçyüzkırküçbindokuzyüzseksendört Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 4.750.319,52 TL (dörtmilyonyediyüzellibinüçyüzondokuz Türk Lirası elliiki Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 22/01/2026 Perşembe Saat:14:00

C) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 14/04/2025 tarihli ve 221/200 sayılı kararına istinaden;

Kira süresinin, yer tesliminden tarihinden itibaren 4 yıl inşaat süresi dahil toplam 30 yıl olması, Taşınmazın imar durumunun, üzerine turizm tesis yapmaya uygun hale getirilerek, yeni imar durumuna uygun proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili Belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 yılı geçmemesi, Kira ödemelerinin yer tesliminin yapıldığı tarihten başlaması ve kira bedellerinin; 1. yılın aylık kirasının 400,00 Euro (Dörtyüz Euro) olması,

2., 3. ve 4. yıl için her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin %3 oranında artırılarak belirlenmesi,

5. yıl için aylık 7.000,00 Euro (Yedibin Euro) + önceki 4 yılın artış farkı (yıllık %3) olarak belirlenmesi,

6. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine %3 oranında artış yapılarak belirlenmesi, Taşınmazın üzerine E:0,90, hmax:12,00 m yapılaşma yoğunluğuna göre inşa edilecek bir turizm tesisinin 3.240,00 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, İmar Plan ve İmar Plan tadilatı yapılması durumunda; hazırlanan imar planının idaremiz onayı ile birlikte ilgili kurumlara onaylattırılarak imar planına uygun imar uygulamasının yapılması ve tüm finansmanın yüklenici tarafından karşılanması, Düzenleme ortaklık payı oranının %45'ten fazla olması durumunda %45'in üzerindeki kısmın bedeli günün rayicine göre yüklenici tarafından karşılanması, Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdareye defaten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması, Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın varsa tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün ( emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş/işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtlilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdareye ödenmesi, Ekspertize konu parametrelerde (oda sayısı vb.) öncelikle İdared aha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması ayrıca ekspertizde belirtilmeyen gelir getirici fonksiyonların eklenmesi halinde kira bedellerinin yeniden değerlendirilmesi,

Şartlarıyla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 30 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı ihalesine çıkarılmıştır.

YUKARIDA BELİRTİLEN TAŞINMAZLARIN İHALELERİNE GİREBİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYRI AYRI SAĞLANMAK GEREKMEKTEDİR.

İhaleler, yukarıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

İstekliler; ihalelere katılabilmek için, İhale Şartnamelerinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.



Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9d), (10), (11), (12) ve (14) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

