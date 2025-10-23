İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/172 Esas

DAVALILAR : ERTUĞRUL SAVTEPE

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde davacı tarafından tebligata yarar adres bildirilmediğinden ve kayıtlı mernis adresi görülmediğinden, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırması da tarafımıza hiç bir adres bildirilmediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02317901

#ilan.gov.tr