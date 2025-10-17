T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

SAYI : 2024/35 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR : 1- FATMA ŞENGÜL-10763551176

HİSSEDAR : 2-NADİDE ERGÜN-36484693766

Şile Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/09/2023 tarih ve 2021/497 Esas, 2023/626 Karar sayılı ilamı ile İstanbul ili, Şile ilçesi, Kervansaray Mahallesi, 1587 ada 12 parsel, 1608 ada 7 parsel ve 1582 ada 9 parsel sayılı taşınmazların Ortaklar Arasında Açık Artırma Yoluyla Satılmasına karar verildiği,

Hissedarlar Okan BAHADIR ERGÜN, Safiye ERGÜN, Süleyman ERGÜN, Tülay ERGÜN, Yüksel ERGÜN vekilleri Av. Mehmet AKDOĞAN tarafından verilen dilekçe ile satış işlemlerine başlanıldığı,

Hissedarlar Fatma ŞENGÜL ile Nadide ERGÜN'ün gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan KIYMET TAKDİRİ RAPORU'nun tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

31/10/2024 tarihli Kıymet Takdiri Raporunda; İstanbul ili, Şile ilçesi, Kervansaray Mahallesi, 1587 ada 12 parselin değerinin 93.551.287,50 TL, 1608 ada 7 parselin değerinin 8.467.835,00 TL ve 1582 ada 9 parselin değerinin 14.280.165,00 TL olarak belirlendiği, Kıymet Takdiri Raporuna İİK. 128/a maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Şile Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz, açmadığınız takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 14.10.2025

