T.C.

ÇORLU

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO: 2024/690

KARAR NO : 2025/313

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 15/05/2025 tarih ve 2024/690 Esas 2025/313 Karar sayılı kararı ile Sanık NURİ EMİN (İbrahim ve Şerife oğlu, 14/07/1969 Ankara doğumlu, Ankara, Kızılcahamam, Üyücek mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:13930169990) hakkında;

SanıkNURİ EMİN'in üzerine atılı Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yaymak suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hapis cezasının ertelendiği, Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların muhataba ulaşılamadığından tebligatın yapılamadığı, yakalama ile savunmasının alındığı savunması alındığı, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık NURİ EMİN'e tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Altı Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 (iki) haftalık süre içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve Hakime onaylattırılması, cezaevinde bulunanlar yönünden CMK 263/1 haddesi gereğince bulunduğu ceza infaz kurumu ya da tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek sureti ile İSTİNAF YASA YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02312885

#ilan.gov.tr