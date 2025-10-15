T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

600.000,00

34ETP111 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , DOBLO KAMYONET Tipli , 552804449351122 Motor No'lu, bulunan bilirkişi raporuna göre :

2.ARAÇ 34 ETP 111 plaka sayılı 2021 model Fiat Doblo marka Kapalı Kasa Kamyonet araç olduğu ve aracın kontak ve kapı anahtarının olmadığı yalnız araç kapılarının açılabilir vaziyet de olduğu araç dış görünüş itibari ile emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı yalnız sol yan arka kısımlarında vuruklar bölgesel ezikler sürtmeler olduğu, sağ yan arka kısımlarında kısmi bölgesel ezikler sürtmeler olduğu, araç lastiklerinin %60 aşınmış olduğu, sağ yandan sürgülü kapısı bulunduğu genel olarak kaporta karoser şase üzerinde model yılı itibari ile muhtelif boya aşınmaları çizikler olduğu araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür bir eksiklik olmadığı sürücü dahil 3 koltuklu olduğu aracın motor mekanik aksamlar bileşenler bütünlüğünü koruduğu ve bakımlı olduğu gözle görülür bir eksiklik bulunmadığı yalnız motor ve bileşenler üzerinde kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar olduğu görülmüştür. Ayrıca araç otopark ortamında eldeki imkanlarla araç çalıştırılıp motor şanzıman vites geçişleri gibi detaylı fonksiyonel testler yapılamamıştır.

Araç motor ve mekanik aksamları tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şase numarasının orijinal olduğu düşünülerekten aracın bu hali ile bir takım bakım sürecinden sonra tescili kabildir