15 Ekim 2025, Çarşamba
T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş: 15.10.2025 00:00
Örnek No:54*
T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/10243 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10243 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|600.000,00
|1
|Taşıt
|34ESU406 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , DOBLO KAMYONET Tipli , 552804449344673 Motor No'lu , 1.ARAÇ 34 ESU 406 plaka sayılı 2021 model Fiat Doblo marka Kapalı Kasa Kamyonet araç olduğu ve aracın kontak ve kapı anahtarının olmadığı yalnız araç kapılarının açılabilir vaziyet de olduğu araç dış görünüş itibari ile emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı sağ yandan sürgülü kapılı olduğu genel olarak kaporta karoser şase üzerinde model yılı itibari ile muhtelif boya aşınmaları çizikler olduğu araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür bir eksiklik olmadığı sürücü dahil 3 koltuklu olduğu aracın motor mekanik aksamlar bileşenler bütünlüğünü koruduğu gözle görülür bir eksiklik bulunmadığı yalnız motor ve bileşenler üzerinde kullanımdan dolayı muhtelif yağ kaçakları mekanik aksamlar da yıpranmalar olduğu görülmüştür. Ayrıca araç otopark ortamında eldeki imkanlarla araç çalıştırılıp motor şanzıman vites geçişleri gibi detaylı fonksiyonel testler yapılamamıştır.
Araç motor ve mekanik aksamları tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şase numarasının orijinal olduğu düşünülerekten aracın bu hali ile bir takım bakım sürecinden sonra tescili kabildir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 13:45
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:45
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:45
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|600.000,00
|1
|Taşıt
|34ETP111 Plakalı , 2021 Model , FIAT Marka , DOBLO KAMYONET Tipli , 552804449351122 Motor No'lu, bulunan bilirkişi raporuna göre :
2.ARAÇ 34 ETP 111 plaka sayılı 2021 model Fiat Doblo marka Kapalı Kasa Kamyonet araç olduğu ve aracın kontak ve kapı anahtarının olmadığı yalnız araç kapılarının açılabilir vaziyet de olduğu araç dış görünüş itibari ile emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu mevcut haliyle ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı yalnız sol yan arka kısımlarında vuruklar bölgesel ezikler sürtmeler olduğu, sağ yan arka kısımlarında kısmi bölgesel ezikler sürtmeler olduğu, araç lastiklerinin %60 aşınmış olduğu, sağ yandan sürgülü kapısı bulunduğu genel olarak kaporta karoser şase üzerinde model yılı itibari ile muhtelif boya aşınmaları çizikler olduğu araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür bir eksiklik olmadığı sürücü dahil 3 koltuklu olduğu aracın motor mekanik aksamlar bileşenler bütünlüğünü koruduğu ve bakımlı olduğu gözle görülür bir eksiklik bulunmadığı yalnız motor ve bileşenler üzerinde kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar olduğu görülmüştür. Ayrıca araç otopark ortamında eldeki imkanlarla araç çalıştırılıp motor şanzıman vites geçişleri gibi detaylı fonksiyonel testler yapılamamıştır.
Araç motor ve mekanik aksamları tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şase numarasının orijinal olduğu düşünülerekten aracın bu hali ile bir takım bakım sürecinden sonra tescili kabildir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:59
06/10/2025 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02312533
#ilan.gov.tr