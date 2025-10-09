İLAN

T.C. İNEGÖL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2024/344 Esas

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve yurtdışı adresinize tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. DAVALI: AHMET ÖRS, 33640156660 TC nolu, Recep ve Eugenie Gabriele oğlu, 11.02.1973 doğumlu,DAVALI: MURAT ÖRS, 33637156734 TC nolu,Recep ve Eugenie Gabriele oğlu, 04.06.1980 doğumlu,

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Bilirkişi Raporu.

1-Bilirkişi raporuna göre özetle ; Bursa İli, İnegöl İlçesi, Gündüzlü Mahallesi, 113 ada 58 Parsel Numaralı Taşınmaz değerinin 1.655.630,00-TL olduğu,

2-Dava konusu taşınmazın büyüklüğünün, kanunla belirlenen Yeter Gelirli Tarımsal Arazi büyüklüğünün altında olduğu,

3-Dava konusu taşınmazın toplam yüzölçümü ve paydaş sayısı değerlendirildiğinde, parsel büyüklüğü 5403 sayılı kanunda belirtilen ve İnegöl ilçesi için yeter gelirli arazi miktarları olan sulu arazilerde 55 da, kuru arazilerde 120 da, dikili tarım arazilerinde 10 da'nın altında kaldığından ifraz için gerekli şartları taşımadığı,

4-Dava konusu taşınmazın İmar Yönetmeliğine göre, konumu, yüzölçümü, yola cephesi, hissedar sayısı ve hisse oranları dikkate alındığında taksimi yapılamayacağı, ivaz ilavesi ile dahi taksimi mümkün olmayacağı,

5-Dava konusu parseller üzerindeki ortaklığın, satış yoluyla giderilebileceği kanaatinde olunduğu bildirilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz taktirde, bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02308188

#ilan.gov.tr