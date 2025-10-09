T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/327 Esas



İLAN

Davacılar Hamdi Tekeş ve Hakan Tekeş tarafından dava konusu Samsun İli Bafra İlçesi Koruluk Mahallesi 1032 parsel sayılı taşınmaza yaklaşık 100 metre mesafede bulunan 40 dönüm genişliğindeki taşınmazın adına tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/327 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 25.09.2025

Aşağda davaya konu edilen alanın zeminde yaptığımız ölçüye göre koordinatlı alan hesabı Şekil -16 de gösterilmiştir.

Şekil -16) Davaya konu edilen yerin koordinatlı alan hesabı.

