T.C. YAHYALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/418 Esas 26.09.2025

İLAN

Mahkememizden verilen 12/06/2024 tarih 2023/418 esas 2024/278 Karar sayılı ilamla; -Davanın KABULÜ İLE,

1-a) Dava konusu Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, 1.722,00 m² yüz ölçümlü 118 ada 496 parsel sayılı taşınmazın 748,63 m²'lik kısmı üzerinde Maliye Hazinesi lehine irtifak hakkı TESİSİNE, irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin 6.442,13 TL olduğunun TESPİTİNE, bu bedelin davalı ve dahili davalılara tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık payları oranında derhal ödenmesine, bu hususta bankaya yazı yazılmasına, taşınmaz üzerinde varsa haciz, ipotek,intifa hakkı, ihtiyati tedbir gibi tüm takyidatların bedele yansıtılmasına,

b) Kamulaştırma bedeli olarak tespit olunan 6.442,13 TL'ye dava tarihi olan 14.10.2023 tarihinden karar tarihi olan 12.06.2024 tarihine kadar geçen süre için kamu alacaklarına uygulanan en yüksek oranda faiz işletilmesine, bu tutarın davacıdan alınarak davalı ve dahili davalılara tapu kaydındaki hisseleri ve mirasçılık payları oranında ödenmesine,

2- Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Süleymanfakılı Mahallesi, 1.722,00 m² yüz ölçümlü 118 ada 496 parsel sayılı taşınmazın 748,63 m²'lik kısım üzerinde Maliye hazinesi lehine irtifak hakkı tesisi ile, irtifak hakkı tesisinin tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin irtifak hakkı tesisinin tapuya tescili için tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

4-Fen bilirkişisi Abdullah Memnun, gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi Mustafa İpek ve ziraat mühendisi bilirkişi Ozan Arslaner'in 29.02.2024 tarihli raporu ile ekindeki fen bilirkişi Abdullah Memnun tarafından düzenlenen krokinin kararın eki sayılmasına,"

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen TC 30832993478 kimlik nolu Mustafa Elmas'a kararın ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 Haftalık kesin süre içinde mahkememize sunulacak ya da başka yer mahkemesi kanalı ile mahkememize gönderilecek dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulabileceği verilen karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine dair işbu ilan karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliği olunur.

