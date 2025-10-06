T.C. DEVELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI

2024/5 Ort. Gid. Satış numaralı dosyasında bulunan hissedar Celal Tolga Toker'in adresine çıkartılan tebligatın teslim alınmadı ibaresiyle iade edildiği anlaşılmakla, Kayseri ili Develi ilçesi İzmirli Mahallesi 620 ada 23 parsel sayılı taşınmazın1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 29/10/2025 - 10:02, bitiş tarih ve saati: 05/11/2025 - 10:02, 2. Artırma başlangıç tarih ve saati: 28/11/2025 - 10:02, bitiş tarih ve saati: 05/12/2025 - 10:02,Kayseri İli Develi ilçesi Fatih Mahallesi 281 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1. Arttırma başlangıç tarih ve saati: 29/10/2025 - 11:02, bitiş tarih ve saati: 05/11/2025 - 11:02, 2. Arttırma başlangıç tarih ve saati: 28/11/2025 - 11:02, bitiş tarih ve saati: 05/12/2025 - 11:02, Kayseri İli Develi İlçesi Fenese Aşağı Mahallesi 172 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 1. Arttırma başlangıç tarih ve saati: 29/10/2025 - 12:02, bitiş tarih ve saati: 05/11/2025 - 12:02, 2. Artırma başlangıç tarih ve saati: 28/11/2025 - 12:02, bitiş tarih ve saati: 05/12/2025 - 12:02 olduğunun, Celal Tolga Torker'e satış ilanlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

