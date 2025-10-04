T.C.İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2025/307 Esas

Davacı, İBRAHİM AYDIN ile Davalı, SERPİL AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

37018075270 T.C Kimlik Numaralı Davalı SERPİL AYDIN'a tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili 02/06/2025 tarihli dava dilekçesi ile özetle; Tarafların 24/01/2013 tarihinden beri evli olduklarını, bu evliliklerinden müşterek çocuklarının bulunmadığını, davalının her ne kadar değiştiğini iddia etmiş olsa da eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam ettiğini, müvekkilinin evlilikleri boyunca üzerine düşen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini ancak davalının kendisine karşı uygulamış olduğu, fiziksel, duygusal ve psikolojik şiddet, alkol bağımlısı olması ve beraber yaşanılan evi terk etmiş olması nedenleri ile evlilik birliğinin devamının müvekkili açısından imkansız hale geldiğini, davalının 25/03/2025 tarihinde ortak konutu terk ettiğini, bu tarihten itibaren davalıdan doğru düzgün bir haber alınamadığını, müvekkilinin banka hesabındaki tüm parayı ortak konutu terk etmiş olmasına rağmen çektiğini ve müvekkilini maddi olarak yoksul, aciz ve mağdur durumda bıraktığını, tarafların evlilik birliğindeki bütün giderlerinin müvekkili tarafından karşılandığını, davalının eve ait giderlerin hiçbirine katılmadığını, evde hiçbir zaman yemek yapmadığını ve evin yemek ihtiyacı için sürekli olarak işletme ve restorantlardan sipariş verildiğini, evdeki kıyafet gibi tüm çamaşırlarında kuru temizleme aracılığıyla temizlendiğini, davalının müvekkil ile çocuklarının görüşmesini ve baba evlat ilişkilerini engellediğini, karşı tarafın müvekkilinin akrabalarının görüşme taleplerini reddettiğini ve misafirperverlik göstermediğini, davalının yakınlarının neredeyse her gün eve gelip gitmekte olduğunu ve alkol sofraları kurduklarını, davalının ortak konutu terk edişinin birçok kez tekrarladığını, ansızın ve hiçbir sebep sunmaksızın bir süre sonra eve geldiğini, müvekkilinin davalının nerede, kiminle ve ne zaman konakladığını bilmediğini, davalının sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini, davalının ortak konut içerisinde devamlı olarak sigara ve alkol tükettiğini bu nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına ve müvekkili lehine 100.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminata hükmedilmesi ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talepli dava açıldığı, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının SERPİL AYDIN'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05.09.2025

Basın No: ILN02305989

#ilan.gov.tr