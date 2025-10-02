02 Ekim 2025, Perşembe
İSTANBUL TAPU KADASTRO 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 02.10.2025 00:00
DÜZELTME İLANI
[TAPU VE KADASTRO II. (İSTANBUL) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ]
[Avcılar Tapu Müdürlüğünün bakım-onarım ve tadilat işleri] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale kayıt numarası
|: 2025/1571376
|1-İdarenin
|a) Adresi
|:Finanskent Mahallesi,Finans Cad. Sarphan Plaza Kat:12 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:02162804300
|c) Elektronik posta adresi
|:istanbul-isletme@tkgm.gov.tr
|ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
|: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:26.09.2025
|b) Gazetenin, İnternet Haber Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:Milat Gazetesi – www.ahaber.com.tr 27.09.2025 tarihinde
|3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
|:İhale ilanının 4.3.2 maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde, isteklilerin teklifleri kapsamında sunması istenen Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Kapsamında alınacak YAMBİS belgesi kaldırılmıştır.
Basın No: ILN02304112
