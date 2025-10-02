İSTANBUL TAPU KADASTRO 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI

[TAPU VE KADASTRO II. (İSTANBUL) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ]

İhale kayıt numarası : 2025/1571376 1-İdarenin a) Adresi :Finanskent Mahallesi,Finans Cad. Sarphan Plaza Kat:12 ÜMRANİYE/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası :02162804300 c) Elektronik posta adresi :istanbul-isletme@tkgm.gov.tr ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :26.09.2025 b) Gazetenin, İnternet Haber Sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :Milat Gazetesi – www.ahaber.com.tr 27.09.2025 tarihinde 3-Düzeltilen [madde/maddeler ] :İhale ilanının 4.3.2 maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde, isteklilerin teklifleri kapsamında sunması istenen Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Kapsamında alınacak YAMBİS belgesi kaldırılmıştır.

[Avcılar Tapu Müdürlüğünün bakım-onarım ve tadilat işleri] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

Basın No: ILN02304112

