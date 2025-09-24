Örnek No:55*

T.C.

UŞAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2058 Ada 34 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasfıyla 151,00 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Parsel üzerinde; komşu parselde bulunan yapılara bitişik nizamda ve müstakil tarzdainşa edilmiş bodrum+2 kattan oluşan yapı bulunmaktadır. Bodrum katında ticari amacı olmayan depo, zemin ve 1.katında birbirinden bağımsız tasarlanan 2 adet mesken bulunmaktadır. Yapının kadastro paftasındaki taban alanı yaklaşık 116,55 m2'dir.

Adresi : Atatürk Mahallesi, 6.Şeker Sokak, Dış Kapı No:46 Uşak

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, bitişik nizamda üç kata müsaadeli konut alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 4.460.584,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:50 Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:50 Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:50

20/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

