T.C.

KARAİSALI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .15129028-2023/91-Ceza Dava Dosyası



İLAN

Basit Yaralama suçundan sanık Uğur DİLEKOĞLU hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK'nın 86/2, 58/3, 86/3.e, 62. 58/6-7 ve 5271 Sayılı CMK'nın 251/3 maddeleri uyarınca basit yargılama usulünün uygulanması neticesindesanığın 3 Ay 22 Gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, sanığın adli sicil kaydı incelendiğinde birçok suç kaydının bulunduğu, sanığın mükerrir olduğu, dolayısıyla sanığın suça eğilimi dikkate alındığında sanığın yargılama sürecinde pişmanlık duyduğu ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde Mahkememizde kanaat oluşmadığından 5271 Sayılı CMK 231/5 hükmü ile 5237 Sayılı TCK'nın 50. ve 51.maddelerinin uygulanmasınayer olmadığına, sanığın kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle mahkum olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53/1-2-3 maddelerinde belirtilen haklardan yoksun bırakılmasına, sanık hakkında verilen cezanın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 58/6-7 maddeleri gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine vecezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına hükümlendirilmiş, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması ve işbu beyanın tutanağa geçirilip tasdik ettirilmesi suretiyle itiraz edilebileceği, itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, itiraz edilmesi halinde ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 252/2.maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve işbu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nn 223.maddesi uyarınca hüküm verilebileceği, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde ise yargılama sonucunda sanığın ceza alması durumunda 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251/3.maddesi uyarınca 1/4 oranında indirimin uygulanacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yürütülecek yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği belirtilmek üzere verilen hüküm Alaittin ve Mehriban oğlu, 14/12/1988 Mersin doğumlu, Mersin, Akdeniz, Bahçe nüfusuna kayıtlı Uğur DİLEKOĞLU'na tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yüksek tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA,

3-Hükmün 1412 Sayılı CMK'nın 310. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 18.09.2025

Basın No: ILN02298906

#ilan.gov.tr