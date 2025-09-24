T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2025/275ESAS

KARAR NO: 2025/566KARAR

Sanık Güneş Yıldırım KUŞCU üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın 191/1 maddesi kapsamındaki Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ya da kullanmak suçundan mahkememizin16/07/2025tarih ve 2025/ 275 esas, 2025/566karar sayılı ilamı ile;

5237 sayılı TCK'nın 191/1maddesi kapsamında sanık hakkında 2 YIL HAPİS CEZASI, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1-2-3) ve MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK ( TCK 58/6) cezası cezası verilmiş olup,

Adnan ve Vicdan oğlu 24/10/1991 Serik doğumlu Güneş Yıldırım KUŞCU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafyoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,

3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Güneş Yıldırım KUŞÇU'ya tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02298813

#ilan.gov.tr