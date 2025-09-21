T.C.

İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2023/542 Esas

Davacı , RAŞİT KARIŞMAZ ileDavalı , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KEMALPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ, KEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu; İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Kamberler Mahallesi 114 ada 10 parsel ve 109 ada 37 parsel sayılı taşınmazlara komşu ve yola cephe olan (takribi 950 m²) dava konusu alanın davacı Raşit KARIŞMAZ tarafından 50 yılı aşkındır malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız tarım arazisi olarak kullanıldığı iddiası ile taşınmazın, davacı Raşit KARIŞMAZ adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02297544

