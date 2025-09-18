T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2025/112 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/112 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Erenler İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, 11991 Parsel, - / 1 / - / 24 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Tabakhane Mahallesi Sakarya CaddesiNo:174 Erenler / SAKARYA

Yüzölçümü : 63,00 m2

Arsa Payı : 63/6266

İmar Durumu :dosyasında

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 11:07

15/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

