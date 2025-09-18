T.C. İZMİR 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/786

KARAR NO :2025/56

İLAN

Haksız Yere EldeBulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık suçundan, Osmanve Aysel oğlu, 20/01/1985 Eskişehir doğumlu, TC Kimlik No:34360458126, ORHAN ÖZEN hakkında Mahkememizin 22/01/2025tarihli 2023/786 Esas 2025/56 Karar sayılı ilamı ile;

TCK'nun 142/1-e maddesi uyarınca ve TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca, sanığa verilen ceza takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararınsanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde İzmirBölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. . 15.09.2025

