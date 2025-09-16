T.C.

ADANA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



DOSYA NO : 2024/163

KARAR NO : 2025/276



İ L A N

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Halid ve Fathıe'den olma, 01/01/2005 Halep doğumlu (TC Kimlik Numara 998****338) ABDULMELIK EL ALLUŞ ELNASIR hakkında yapılan yargılama sonucunda Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına, karar verilmiş, tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık Abdulmelık El Alluş Elhasır'atüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde TİRAJI 50.000'İN ALTI BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 -Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibareniki hafta içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 12/09/2025

Basın No: ILN02294168

#ilan.gov.tr