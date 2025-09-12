T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

GAİPLİK İLAN

Sayı : 2025/641 Esas

Gaipliği istenilen CEMAL TİMUROĞLU (T.C.:******5196, Zekive Nefize oğlu, *1/*1/**74 doğumlu) hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.09.2025

Basın No: ILN02292351

#ilan.gov.tr