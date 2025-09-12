T.C. ELBİSTAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/5 Esas

KARAR NO : 2023/30

Davacılar İzzettin Özgürsoy, Ali Bozoğlan ve diğerlerinin davalılar Ahmet Bozoğlu ve Ali Dursun Bozoğlu ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

H Ü K Ü M :

1-Davacı İzzettin ÖZGÜRSOY tarafından Göksun ilçesi, Alıçlıbucak Mahallesi 115 Ada 18 nolu parsele ilişkin açtığı davanın KABULÜ ile, Göksun ilçesi, Alıçlıbucak Mahallesi 115 Ada 18 nolu parsel ile 115 Ada 20 nolu parselin Güncelleme Kadastrosuna ilişkin Tespitin İPTALİNE, Teknik bilirkişi Metehan Atakan tarafından düzenlenen (24/10/2022 tarihli) ) 26 Ekim 2022 havale tarihli rapor ekinde bulunan krokide (A) harfi ile gösterilen 2.885,22 M² lik kısmın 115 Ada 20 nolu parselden ifraz edilerek 115 Ada 18 nolu parsele eklenmesine. 115 Ada 18 nolu parselin 10.793,95 M² olarak, 115 Ada 20 nolu parselin yüzölçümünün 12.296,08 M² olarak TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE. (24/10/2022 tarihli) 26 Ekim 2022 havale tarihli rapor ve ekli krokinin Kararın EKİ SAYILMASINA.

2-Davacı İzzettin ÖZGÜRSOY tarafından Göksun ilçesi, Alıçlıbucak mahallesi 115 Ada 19 nolu güncelleme parseli (524 nolu tesis kadastrosu parseli), 115 ada 17 nolu güncelleme parseli (257 nolu tesis kadastrosu parseli), 115 ada 21 nolu güncelleme (492 nolu tesis kadastrosu parseli) parsellerine yönelik açtığı davanın ve -Davacılar Ali Bozoğlan ve Nazmi Bozoğlan tarafından 115 Ada 20 nolu güncelleme (256 nolu tesis kadastrosu parseli ), 115 Ada 17 nolu parsel, 115 Ada 19 nolu parsel, 115 Ada 21 nolu parsellere ilişkin açtıkları davanın; 3402 Sayılı Yasanın 26. Maddesi gereğince davayı görmeye, Asliye Hukuk Mahkemesi olması nedeniyle görev yönünden REDDİ ile Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE.

3- Göksun ilçesi, Alıçlıbucak mahallesi 115 Ada 17, 115 ada 19, 115 ada 21 nolu parsellerin GÜNCELLEME KADASTROSUNDA olduğu gibi TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE.

4-Karar kesinleştiğinde iki haftalık süre içerisinde talep edilmesi halinde dosyanın görevli Göksun Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine. Süresinde görevli mahkemeye Gönderme talebinde bulunulmaması halinde davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASINA karar verilmesine.

5- Dosyanın Göksun Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi halinde 115 Ada 18 ve 115 Ada 20 nolu güncelleme parsellerine ait kadastro tespit tutanak asıllarının kesinleşmiş karara ekli olarak Tescil için Göksun TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE Gönderilmesine.

6-Peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 233,95 TL. harcın 115 Ada 20 nolu parsel malikleri olan davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına.

7-Davacı İzzettin Özgürsoy tarafından yapılan 571,90 TL keşif harcı, 1.200,00 TL iki bilirkişi ücreti, 900,00 TL keşif araç ücreti toplamı olan 2.671,90 TL İle 3.624,65 TL posta gideri toplamından ibaret yargılama giderinin 1.208,00 TL'sinin 115 Ada 20 nolu parsel malikleri olan davalılardan alınarak davacı İzzettin Özgürsoy'a verilmesine, fazla yapılan yargılama giderlerinin bir kısım parseller hakkında görevsizlik kararı verilmiş olması nedeniyle görevli mahkemece değerlendirilmesine.

8-Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca Kadastro Kanununu 31. Maddesindeki hususlarda nazara alınarak taktiren 6.000,00 TL vekalet ücretinin 115 Ada 20 nolu parsel malikleri olan davalılardan alınarak davacı İzzettin Özgürsoy'a verilmesine,

Kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tarafların yokluğunda açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklindeki mahkememiz hükmünün davalılar Ahmet Bozoğlu ve Ali Dursun Bozoğlu'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.08/09/2025

Basın No: ILN02292400

#ilan.gov.tr