T.C. AKSARAY 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/48 Esas Konu : basın ilam

İLAN

ESAS NO : 2025/48 Esas

DAVALI : NURANE AKKOÇ T.C-72*******42

Davacı tarafından aleyhinize açılan (Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, dava dilekçesi, tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Yurt içi ve yurt dışında yaptırılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız gerektiği, 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunulmaması halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte delil listenizi sunmanız gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02292155

#ilan.gov.tr