MANİSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/747

KARAR NO : 2023/638

DAVACI : NEVİN AKAN

DAVALI : ÖMER AKAN (TC: 57208033378)

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında görülen babalık davasında tüm araştırmalara rağmen davalı ÖMER AKAN (TC: 57208033378)'ın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Davanın kabulüne,

1-İzmir İli, Konak İlçesi, Atatürk Mahallesi, Cilt:172, Hane:1939, BSN:13'de nüfusa kayıtlı, HÜSNÜ ve PEMBE kızı, İZMİR 20/06/1970 doğumlu, 37078191422TC kimlik nolu, NEVİN AKAN'ın aynı yer BSN:1'de nüfusa kayıtlı Ali ve Şefika oğlu, 0107/1925 Yeniköy doğumlu, 57217033086 T.C. Kimlik numaralı HÜSNÜ AKAN'ın çocuğu olmadığının tespit ile soybağının reddine, Davacının Hüsnü Akan'nın hanesinden silinmesine,

2-Balıkesir ili, Susurluk ilçesi, Burhaniye Mah, Cilt no: 1 Hane no:314 bsn: 9 da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Fatma oğlu, 01/05/1941 Susurluk doğumlu, 28651230928 T.C kimlik numaralı NİYAZİ NARİN'in İzmirİli, Konakİlçesi, ATATÜRKMahallesi, Cilt:172 , Hane:1939 , BSN:13 'de nüfusa kayıtlı, HÜSNÜ ve PEMBE kızı, İZMİR 20/06/1970doğumlu, 37078191422TC kimlik nolu, NEVİN AKAN'ın babası olduğunun tespit ile davacının NİYAZİ NARİN'İN nüfusuna TESCİLİNE,

3-Dava adli yardımlı görüldüğünden alınması gerekli 269,85 TL başvurma harcı, 269,85 TL karar ve ilam harcı ile 5.985,65 TL yargılama gideri ve Adli Tıp Kurumuna ödenmesi gereken (Adli tıp kalan bakiye) 2.900,00 TL olmak üzere toplam 8.885,65 TL'nin müteselsilen ve müştereken davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-AAÜT uyarınca 9.200 TL vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen ve müştereken alınarak davacıya verilmesine,

5-Hüküm kesinleştiğinde artan gider avansının iadesine,

6-Karar kesinleştiğinde nüfus müdürlüğüne bir suretinin gönderilmesine,

HMK 341. Vd maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde bölge adliye mahkemesine başvurmak suretiyle istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne, davalının yokluğunda verilen karar ile yine Nüfus Müdürlüğü tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap verebileceğine ilişkin gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra ÖMER AKAN (TC: 57208033378)'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.03/09/2025

Basın No: ILN02288321

#ilan.gov.tr